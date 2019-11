In Libia le milizie di Haftar hanno abbattuto un drone italiano

Sui social media libici circolano le immagini di un drone abbattuto dalle milizie del generale Haftar a Tarhouna, una città a sud di Tripoli. Dalle immagini potrebbe essere un MQ-9A Reaper dell'Italia. I velivoli italiani compiono voli di sorveglianza e senza armi sulla Libia per raccogliere informazioni, ma nei cieli del paese africano è in corso un duello tra le forze di Tripoli, che hanno droni e piloti forniti dalla Turchia, e le forze del generale Haftar, che hanno droni e piloti forniti dagli Emirati Arabi Uniti. Se sarà confermato che si tratta di un drone italiano, potrebbe essere stato scambiato per un velivolo nemico. Se invece il drone è italiano e l'abbattimento intenzionale, si tratterebbe di un pessimo segnale di minaccia nei confronti dell'Italia.

