Macron deve spiegare i missili in Libia

Quando i soldati di Haftar sono scappati da Gharyan lasciando il cibo nei piatti, hanno lasciato indietro anche quattro missili anticarro Javelin di produzione americana. Sono armi speciali in grado di distruggere con precisione carri armati o anche elicotteri a bassa quota, “fire and forget” nel senso che una volta che l’operatore indica al missile il bersaglio poi quello si autoguida fino a colpirlo. Il dipartimento di stato americano si è messo a investigare per capire di chi sono i...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.