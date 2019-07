Roma. Il premier libico Fayez al Serraj atterra a Milano per parlare con il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Serraj è il capo del governo di Tripoli, è impegnato in una guerra civile contro il generale Haftar, non ha tempo da perdere e ha fatto la scelta spiccia di parlare con chi conta. Non con il premier Giuseppe Conte, che sta per tornare dai viaggi prima a Osaka e poi a Bruxelles, non con il ministro degli Esteri tecnico Enzo Moavero...

