Roma. Lunedì il capo dell’aviazione del generale Haftar ha fatto questo annuncio inaudito, che però non è stato ascoltato fuori dalla Libia. “Aumenteremo i bombardamenti aerei – ha detto – perché abbiamo esaurito i metodi tradizionali per liberare Tripoli”. Le forze del generale Haftar, incattivite dalla mancanza di successi sul campo – anzi, negli ultimi dieci giorni hanno subìto sconfitte cocenti e sono state ricacciate molto indietro – e in imbarazzo grave davanti ai governi che sponsorizzano questa offensiva, primi...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.