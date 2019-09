Roma. Domani a mezzogiorno il premier libico Fayez al Serraj incontra finalmente il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo avere aspettato due giorni in un albergo romano a un chilometro da Palazzo Chigi (Serraj era arrivato lunedì pomeriggio secondo Agenzia Nova) mentre il suo paese è nel mezzo di una guerra civile. Serraj è in missione urgente. Da cinque mesi resiste all’onda d’urto delle forze del generale Khalifa Haftar (che ha scatenato un’offensiva per prendere la capitale Tripoli) ma non...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.