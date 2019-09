Milano. Nancy Pelosi ha cambiato idea, lei che diceva che l’impeachment “divide il paese e non ne vale la pena”, lei che rappresenta quella che a Washington chiamano la “sottile linea blu” che demarca e protegge i moderati del Partito democratico dagli scossoni verso sinistra, lei che sostiene che la responsabilità di un politico “è fare le cose, non soltanto sostenerle, è avere una soluzione non soltanto ingaggiare battaglie su Twitter”, lei, la speaker del Congresso americano, ha dato il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.