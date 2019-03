Senza più l’inchiesta sul collo, Trump fa i suoi calcoli per rivincere

New York. A parte confermare i rapporti dell’intelligence americana che nell’ottobre 2016 e nel gennaio 2017 rivelarono che il governo russo aveva eseguito due operazioni segrete per manipolare le elezioni presidenziali americane – gli stessi rapporti a cui Trump disse di non credere in mondovisione durante il summit di Helsinki nel luglio 2018 perché Putin gli aveva appena assicurato che non c’erano mai state interferenze russe. A parte l’incriminazione di sei uomini dell’Amministrazione Trump, inclusi il primo direttore della sua...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.