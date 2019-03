Roma. “Ora diranno: ‘Non c’è stata nessuna collusione, ma la Russia ha interferito’”, ha commentato Margarita Simonyan. L’intenzione della direttrice dell’emittente Russia Today era di essere provocatoria, ma sicuramente non aveva letto la lettera che sintetizzava il rapporto di Robert Mueller che il ministro William Barr ha inviato alle commissioni Giustizia di Camera e Senato, in cui veniva sì esclusa la collusione di Trump, ma confermata l’interferenza. E come scrive anche David Frum sulle colonne dell’Atlantic, per l’America sapere che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.