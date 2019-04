Trump non decolla

New York. Sono passati dieci giorni dalla lettera del ministro della Giustizia, William Barr, che scagiona Donald Trump dall’accusa di collusione con il governo russo. Ci si aspettava che la fine dell’inchiesta potesse essere l’inizio della rimonta politica per il presidente verso le elezioni dell’anno prossimo, e invece no. Le cose se possibile vanno peggio di prima. I sondaggi dicono che l’approvazione di Trump è rimasta allo stesso livello basso, attorno al 41 per cento. Fluttua di qualche decimale, ma...

