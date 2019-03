Il delitto politico di Trump è in pieno sole, che c’era mai da provare?

Ogni limite ha la sua pazienza, diceva Totò. Ogni garantismo pure. Mueller ha scoperto che non ci sono le prove della collusione di Trump con i soviet né della sua campagna per ostruire l’accertamento giudiziario. Perché? Servivano delle prove? Infatti l’Impostore in campagna elettorale aveva detto di preferire Putin a chiunque altro ed è stato eletto per la somiglianza con Putin, uno strongman che ha promesso: Make Russia Great Again, assai prima che lui si facesse vivo da quella scala...

