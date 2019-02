La proposta è stata fatta qualche giorno fa: presentiamoci tutte in bianco, noi donne del Congresso americano, il bianco delle suffragette, il bianco da sbattere in faccia al macho Donald Trump, mentre pronuncia il suo discorso sullo Stato dell’Unione, l’appuntamento solenne e programmatico slittato di un paio di settimane per via dello shutdown. Bianche le donne del Congresso, quando l’anno scorso erano tutte in nero, per solidarietà al MeToo, ma oggi non celebrano lutti bensì riscosse, sono le protagoniste di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.