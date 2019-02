Milano. I democratici americani sono furiosi, giurano che non entreranno mai più in uno Starbucks in vita loro, “ho chiuso con il caffè di Starbucks”, ha tuittato Neera Tanden, presidente del think tank obamiano Center for American Progress. Il motivo è la quasi candidatura di Howard Schultz, l’inventore di Starbucks, che ha lasciato intendere di volersi presentare alle elezioni del 2020 come indipendente, perché il Partito democratico – che lui ha ampiamente finanziato negli ultimi trent’anni – è scivolato a...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.