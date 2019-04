New York. Il punto centrale del rapporto Mueller reso pubblico giovedì (soltanto in parte perché un po’ più del dodici per cento è ancora segreto) è che il procuratore speciale prende atto del fatto che non può essere lui a incriminare il presidente americano. E’ dai tempi di Nixon che l’ufficio legale del dipartimento di Giustizia americano ha chiarito che l’incriminazione di un presidente durante il suo mandato può essere fatta soltanto dal Congresso e Mueller si attiene alla linea:...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.