Daspo agli ultras della Lazio per lo striscione su Mussolini

IN ITALIA

Conte propone la revoca dell’incarico al sottosegretario Siri. La richiesta sarà avanzata in occasione del prossimo Consiglio dei ministri. “Ma il Movimento 5 stelle non ne approfitti per cantare una vittoria politica”. Il vicepremier Di Maio: “Non è una vittoria”. “Salvini è una persona di buon senso, non aprirà una crisi di governo”, ha osservato Armando Siri intervenendo a “Otto e Mezzo”. “È una vicenda ‘locale’ che non ferma il governo”, ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in visita a Budapest, in merito agli sviluppi sulla vicenda Siri.

Scontro tra Salvini e Di Maio sulle province. “Chi le vuole si trovi un altro alleato”, ha detto Di Maio presentando il programma per le europee. Salvini: “Non ho tempo di rispondere alle polemiche”.

Daspo per gli ultras della Lazio che avevano esposto uno striscione inneggiante a Mussolini il 24 aprile a Milano.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -0,78 per cento. Differenziale Btp-Bund a 252 punti. L’euro chiude in ribasso a 1,11 sul dollaro.

NEL MONDO

In Venezuela Maduro sfila con i militari. Il dittatore di Caracas ha guidato una sfilata con l’esercito ringraziando i militari per aver evitato un “complotto imperialista” ai suoi danni.

“Ha mentito al Congresso”, ha detto la Speaker democratica del Parlamento americano, Nancy Pelosi, riferendosi al procuratore generale William Barr e alla sua testimonianza di mercoledì alla commissione Giustizia del Senato: “Se l’avesse fatto chiunque altro, sarebbe stato considerato un crimine”. Oggi Barr non si è presentato di fronte alla commissione Giustizia della Camera e ha ignorato la scadenza del mandato di comparizione per presentare il report completo sul Russiagate.

Facebook ha bandito dalla sua piattaforma alcuni estremisti suprematisti, tra cui Alex Jones e Milo Yiannopoulos.

Decine di inchieste contro le elezioni a Istanbul. I procuratori della Turchia hanno aperto inchieste per presunte irregolarità nel voto in città, dove il partito del presidente Erdogan ha perso le elezioni.