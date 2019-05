Meglio il Primo maggio che mai

"Festeggeremo il Primo maggio con l’uscita dell’Italia dalla recessione”, ha detto Luigi Di Maio dopo che l’Istat ha comunicato il più 0,2 per cento di pil nel primo trimestre 2019, pari a una crescita annua di un decimale. La festa però non c’è stata: le confederazioni sindacali hanno rumorosamente protestato contro la (non) politica economica del governo, contro un insufficiente calo della disoccupazione, contro il blocco degli investimenti, contro le crisi aziendali che si accumulano irrisolte sul tavolo di Di...

