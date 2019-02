New York. Mercoledì Michael Cohen è andato al Congresso a testimoniare sotto giuramento contro il suo ex capo Donald Trump in una seduta molto attesa e trasmessa in diretta tv. Cohen è stato l’avvocato e uno dei collaboratori più stretti del presidente americano per più di dieci anni, ha gestito per lui dossier molto delicati e martedì sera aveva distribuito ai giornalisti le venti pagine della sua deposizione del mattino dopo, in modo che potessero cogliere con un poco di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.