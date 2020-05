Un’alleanza tra debiti e mercati

Il pil dell’Italia cala nel primo trimestre 2020 del 4,7 per cento, “un’entità mai registrata” dice l’Istat “dall’inizio del periodo di osservazione, il 1995”. Su base annua la recessione si annuncia del 4,8 per cento e con i prossimi trimestri pari a zero avremo un meno 4,9. Al di là dei decimali siamo in piena recessione, pur se il mese pienamente coinvolto nel lockdown è stato marzo. Aggiungiamo il trascinamento del meno 0,3 degli ultimi tre mesi 2019. Ma contemporaneamente...

