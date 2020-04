La frenata dell'economia americana e la scelta di Crai

In tanti vogliono "aprire, aprire, aprire" (tutta l'opposizione e un po' di maggioranza), poi se la fanno sotto se nel palazzo c'è un positivo. E' la nostra situazione, e, presa in giro alla politica opportunista a parte, rappresenta tutta la difficoltà di governare la paura. Il vero problema, qui lo si prova a dire da qualche giorno, non è una settimana in più o meno di blocco. Il difficile verrà dopo quando si tratterà di tenere a bada la paura che ciascuno ha di tutti gli altri. O meglio, di razionalizzarla o come si dirà nella espressione tecnica da psicologi. Finché l'indice di paura (indice inventato in questo momento) è superiore a certi limiti riaprire non serve. I bar potete pure spalancarli, ma non ci verrà nessuno. E i ristoranti e i negozi, uguale. E le fabbriche verranno subito bloccate da sacrosante proteste sindacali se si dovesse percepire qualche incrinatura nella tute la della salute. Insomma, il processo di riavvio delle attività e della vita sociale non incontra solo ostacoli dall'alto (le regole, le leggi) ma anche dal basso, attraverso la percezione individuale, i comportamenti personali.

Contro la paura o meglio, per riuscire a gestirla (in noi e negli altri), contano solo cose come questo grafico e le sue possibili implicazioni.

E Gilead fa un balzo in Borsa dopo che il suo farmaco usato per il contrasto alle infezioni da Covid-19 ha mostrato una provata efficacia.

Poi c'è la questione dei rapporti tra governo e parlamento. Stefano Ceccanti, del Pd, ha pronto un emendamento per ribilanciare le forze, e, in sostanza, dare voce al parlamento anche nella fase preparatoria di atti come i dpcm. Niente da fare, ma caso politico che si apre.

E sul tema anche le opposizioni, con un punto ragionevole.

Economia e previsioni, veloce, per sapere come impostare il tema nelle cene da lontano.

Crai (ma poi anche gli altri) ne ha fatto una faccenda nazionale e ha anche avuto una risposta per le rime. Però, anche qualche domanda sul loro ramo acquisti potrebbero farsela, perché far entrare in magazzino le mascherine chirurgiche a un prezzo di carico superiore a 50 cent se non è un'imprudenza sembra almeno un errore commerciale.

Stasera, dopo cena, per moltissimi di voi, comincia un consiglio dei ministri, in cui si parlerà anche delle regole per gestire (e far sparire dopo il 2020) i dati delle famose app.

E poi andrà spiegato che Immuni serve.

Su coraggio, ordinate la pizza (col formaggio).

Magari il dato americano è diverso dal nostro, molto probabile, ma la proporzione tra calo dei consumi di beni e calo dei consumi di servizi non può essere una peculiarità solo degli Usa. E ci dice anche molto sui danni relativi subiti dai vari settori dell'economia e del commercio.

Tra pochi giorni Wiener Schnitzel e Sacher Torte (e pure hotel), ma distanziati.

NYC come Saviano (Ca).

E l'economia degli USA frena più delle attese.

Vatti a fidare.

La strada verso l'uso intelligente di un materiale cui (in questi giorni lo vediamo anche di più) non possiamo rinunciare, la plastica. Giocando d'anticipo anche gli imballaggi prendono facilmente la via del riciclo.

Torniamo da capo. Riaprire, riaprire, riaprire, ma senza fretta.