I miliardi dell’Europa che ci sono già

In attesa che nel Consiglio europeo del 23 aprile si chiarisca se Giuseppe Conte si è imbarcato in una crociata senza se e senza ma anti Mes e sì Eurobond, qualcosa a Bruxelles si muove in senso favorevole a paesi come l’Italia che si troveranno a fronteggiare nel 2020 una recessione stimata al 9 per cento. Paolo Gentiloni e Valdis Dombrovskis, commissario e vicepresidente della Commissione per l’Economia, hanno entrambi parlato di Covid-bond, o Recovery-bond; e se il favore di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.