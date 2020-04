Essere non pessimisti sul dopo

Vernon J. Smith, premio Nobel per avere studiato le interazioni tra psicologia e ricerca economica, invita sul Wall Street Journal a osservare le opportunità che dopo la pandemia si apriranno per chi le saprà cogliere. E non solo “perché l’economia sopravvivrà”. Trasposto in Italia, si può senza peccare di ottimismo essere non pessimisti? Il primo motivo viene certo dal messaggio dell’Istituto superiore di sanità: “La curva ha cominciato la discesa, se i dati si confermano cominceremo a pensare alla...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.