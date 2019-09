La lotta all’evasione non si fa col moralismo né con la guerra al contante

La discussione sul rapporto tra contanti ed evasione fiscale probabilmente non si concretizzerà in provvedimenti di tassazione, il cui dividendo politico sarebbe complessivamente basso, se non addirittura negativo, considerandone i punti forti e i punti deboli sul piano mediatico. Tuttavia il contante è una delle tante prospettive particolari di volta in volta utili a inquadrare nei suoi esatti termini l’evasione fiscale, derivante dalla diversa determinabilità delle basi imponibili di Iva e imposte sui redditi. Sono molto scettico sull’uso di paragoni...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.