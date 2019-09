Contanti saluti

Le tasse buone non esistono e in un paese come l’Italia che si ritrova da tempo ad avere una delle pressioni fiscali più alte d’Europa non c’è forma di tassazione aggiuntiva che non sia giusto considerare come una nuova forma di oppressione. Vale quando si parla di merendine. Vale quando si parla di aerei. Vale quando si parla dell’ultima pazza tassa ipotizzata da alcuni esponenti del governo: la famosa tassa sul contante. La tassa sul contante è un’idea sbagliata che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.