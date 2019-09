Tassare il contante per fare la lotta all’evasione è inutile e sbagliato

Recenti stime della Banca centrale europea indicano che, nonostante la crescente diffusione di carte e strumenti di pagamento elettronici, il contante rimane lo strumento più utilizzato nei pagamenti al dettaglio nell’area dell’euro, coprendo una quota pari al 55 per cento del valore degli scambi al dettaglio. L’utilizzo massimo si registra in Austria, Italia e Spagna, dove la quota arriva al 70 per cento, scende al 55 per cento in Germania e al 30 per cento in Finlandia, Francia e Olanda....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.