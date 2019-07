Trump colpisce Libra per difendere la moneta statale. Un déjà vu

Roma. In una delle sue intemerate diffuse via Twitter il presidente americano Donald Trump ha messo all’indice Libra, il progetto di valuta virtuale presentato da Facebook che dovrebbe vedere la luce l’anno prossimo e i cui meccanismi di funzionamento si conoscono solo per grandi linee. Ma questo per Trump è sufficiente. “Non sono un fan di bitcoin e altre criptovalute – ha scritto –, che non sono soldi e il cui valore è altamente volatile e basato sul nulla”. Dal...

