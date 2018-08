Ma non lo sapete che tutti i ponti di Morandi hanno avuto problemi? Oddio a Roma c’è il cavalcavia della Magliana di Morandi! Dagli a Morandi! Peccato davvero che l’ingegner Riccardo Morandi sia morto 29 anni or sono, nell’anno di un altro crollo, quello del Muro di Berlino. Nonostante l’evidente assurdità del caso, in molti, giornalisti del servizio pubblico compresi, hanno cominciato a dare la colpa a lui, a dire che i suoi arditi ponti hanno dato tanti problemi in...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.