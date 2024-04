Utili chiarimenti sul vero significato di "merito" per evitare derive ideologiche

Il concetto è il protagonista dell'ultimo della rivista "Indiscipline", uscito in questi giorni nelle librerie. Un excursus filosofico e filologico per fare chiarezza

Da alcuni decenni a questa parte si registra nel dibattito pubblico una diffusa tendenza a utilizzare ideologicamente la categoria del merito, vuoi per uscire dall’egalitarismo tanto caro a sinistra, che ne avrebbe rimosso del tutto l’importanza, vuoi per contrastare il vituperato liberismo della destra che lo utilizzerebbe invece per legittimare le più insopportabili disuguaglianze.