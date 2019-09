Storm Leopolda 51

Quanto spaventoso possa apparire Nicola Zingaretti con in testa la zazzera gialla di Naruto, non lo sappiamo immaginare. Servirebbe un disegnatore di manga giapponesi, bravo. Ma ci sarebbe da aver paura, sì. Però se tanto ci dà tanto, con la penuria di idee che avvolge come una nebbia cosmica il Nazareno su come fermare il vento festoso dei vivaisti, tanto che il capo è costretto a firmare di suo pugno la tessera della Lorenzin manco fosse quella di Rosa Luxemburg, bisogna prepararsi. Loro, i piddì, vogliono capire cosa c’è dentro davvero, e chi e quanti, nella nuova Creatura. E soprattutto come s’è trasformato l’Alieno (l’alieno coltivato in pancia alla Ditta, come appunto in Alien, che poi se li mangia tutti). E l’idea è arrivata dal Nevada. Dove ieri è andata in scena la più grande idiozia travestita da manifestazione del weekend. A livello planetario. Tutto era partito come uno scherzo su Facebook: andiamo tutti di corsa, attraverso il deserto, all’assalto dell’Area 51. Correndo con le braccia di dietro, come Naruto. Se saremo davvero tanti nessuno potrà fermarci e qualcuno di noi entrerà. A scoprire la Verità. In tempi in cui Conte riesce a penetrare alla festa di Articolo 1, non è stato difficile convincere milioni di matti. Tanto che la contea di Lincoln, ha minacciato di far pagare i danni a Fb se dovrà perder tempo a rastrellare il deserto per trovare migliaia di dispersi. Ma che importa, scoprire cosa sia davvero questa Italia viva vale il prezzo. Parrucca gialla, braccia dietro e assalto alla Leopolda 51. Contea di Renzi, Firenze.