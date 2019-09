Roma. Da avversario a neo-compagno di partito. Gabriele Toccafondi, fiorentino come Matteo Renzi (i due si conoscono da una vita), già coordinatore locale del Pdl, cattolico vicino a Comunione e Liberazione, entra in Italia Viva, il nuovo gruppo parlamentare di Renzi. “Ma io non sono renziano, non lo sono mai stato”, dice al Foglio. “La mia è una storia da avversario di Renzi. Tant’è che l’unica foto in cui siamo insieme in pubblico risale al 2009, quando venne, da sindaco...

