Un re degli yogurt spiega a Prodi perché la politica deve ispirarsi agli yogurt

Roma. Ha milioni di voti (i fermenti lattici). Sono tutti vivi (altro che crisi!) E’ il prodotto alimentare più amato dagli italiani (sopra le parti come Sergio Mattarella, anzi, sopra il banco frigo). Non ha bisogno di fare le primarie (vince con il plebiscito). Romano Prodi ieri, sul quotidiano la Repubblica, ha affondato il ‘cucchiaio’ nel vasetto. Il partito Italia Viva di Matteo Renzi? “Bellissimo nome. Un mio amico lo propose per uno yogurt forse per via dei fermenti vivi....

