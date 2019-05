La trappola della Rai

Roma. Ieri nessuno si è stracciato le vesti quando la presidenza della commissione di Vigilanza Rai ha deciso di sconvocare la riunione prevista per l’ora di pranzo. La scusa, per la sconvocazione, erano i lavori parlamentari. Ma in realtà si è trattato di un lavoro da artificeri: la seduta è stata “disinnescata”. Perché all’ordine del giorno c’erano pietanze bomba in tempi di tramestio dentro la maggioranza di governo, tra Lega e M5s: l’audizione dell’amministratore delegato Rai Fabrizio Salini e il...

