Sì, il mondo ha dei guai, ma nel 2023 ci sono state anche belle notizie. Eccole

Una rassegna delle migliori "cose" che hanno segnato il 2023. Un modo per salutare l'anno che giunge al termine e dare il benvenuto a quello nuovo con lo spirito giusto

L'ultimo anno è stato attraversato da eventi tragici e grandi sconvolgimenti, prime fra tutti le guerre, che hanno scosso il mondo intero. Notizie e avvenimenti difficili da dimenticare, ma che hanno finito per offuscare i grandi traguardi e quelle magnifiche storie che hanno caratterizzato il 2023. Scoperte scientifiche, nuove cure, risultati sportivi, accordi storici, innovazioni tecnologiche e ancora, importanti progressi nel campo dei diritti umani, della parità di genere e della salvaguardia del nostro pianeta, sono alcune delle belle notizie grazie alle quali poter guardare all'anno che verrà con ottimismo e speranza.

L'Oms annuncia la fine dell'emergenza Covid e la felicità torna ai livelli pre-pandemia

Il 5 maggio 2023 l'Organizzazione mondiale della sanità annunciava la fine della pandemia della pandemia di Covid-19, scoppiata circa tre anni prima agli inizi del 2020. Con l'uscita dall'emergenza sanitaria imposta dal virus, che ha causato la morte di oltre sei milioni di persone, lasciando cicatrici profonde, specie nel nostro paese, anche la felicità è tornata ai valori pre-pandemici. Il World Happiness Report infatti ha rilevato che i numeri relativi alla benevolenza e agli atti di gentiliezza quotidiana sono ritornati agli standard precedenti alla pandemia.

Belle scoperte

Quest'ultimo anno si è contraddistinto per notevoli i passi avanti compiuti in ambito medico e sanitario. Tra questi, l'approvazione da parte dell'Oms di un nuovo vaccino contro la malaria, il R21/Matrix-M, sviluppato dall'Università di Oxford e il primo a raggiungere l'obiettivo di efficacia del 75 per cento.

Nuove scoperte hanno riguardato anche le terapie per il trattamento dell'Alzheimer: secondo i dati di uno studio pubblicato sul Journal dell’American Medical Association, un nuovo farmaco sperimentale chiamato Donanemab, sarebbe in grado di rallentare la progressione della malattia e di ritardare l'aggravamento dei sintomi. Prima del Donanemab, a luglio la Food and Drug Administration, l'ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, ha approvato un altro farmaco per combattere la malattia neurodegenerativa, il Leqembi, capace di rallentare il declino cognitivo nelle persone affette dalla malattia. Si tratta del primo medicinale per il trattamento del morbo d'Alzheimer a ricevere piena approvazione da parte delle autorità statunitensi in vent'anni.

I chirurghi della NYU Langone Health hanno eseguito con successo il primo trapianto di occhio intero in un essere umano. Il De Gasperis Cardio Center dell'Ospedale Niguarda ha eseguito il primo trapianto "a cuore fermo", cioè il trapianto di un cuore che aveva smesso di battere da 20 minuti. Per la prima volta in ambito medico, un uomo olandese paralizzato ha ripreso a camminare grazie a impianti nel suo cervello in grado di leggere i suoi pensieri

Il Bangladesh è diventato il primo paese al mondo ad eliminare la malattia tropicale ”kala-azar” (il nome medico è Leishmaniosi Viscerale). L’OMS lo ha definito “un risultato monumentale”.

Si stima che il tasso di morte dei bambini prima dei 5 anni sia sceso dal 3,6 per cento nel 2021 al 3,5 per cento nel 2022, che è il numero globale più basso mai stimato. Il tasso di mortalità per cancro negli Stati Uniti è sceso del 33 per cento dal 1991, in parte grazie ai progressi nelle cure, nella diagnosi precoce e nella riduzione del fumo. Gli stessi miglioramenti si riscontrano nella maggior parte dei paesi ad alto reddito. Dal 2010, i decessi legati all’Aids sono diminuiti del 55 per cento tra le donne e le ragazze e del 47 tra gli uomini e i ragazzi.



Benessere delle persone

L’ultimo rapporto Wash dell'Unicef ha mostrato che 2,1 miliardi di persone hanno avuto accesso all’acqua potabile gestita in modo sicuro tra il 2000 e il 2022. L’ultimo rapporto sui progressi energetici della World Bank ha mostrato che il 91 per cento della popolazione mondiale ha ora un certo accesso all’elettricità. Nel 2010 era l’84 per cento.

La ripresa post-pandemia ha portato a una crescita economica record che ha fatto passare sette paesi nei gruppi di reddito più elevati della Banca Mondiale. Solo uno (la Giordania) è retrocesso.

L'apertura dell'Unione europea a Ucraina e Moldavia

Lo scorso 14 dicembre, in occasione del Consiglio europeo, i leader dei 27 paesi membri, eccetto il presidente ungherese Viktor Orban, simbolicamente astenutosi al momento del voto, hanno dato il via libera ai negoziati per l'adesione dell'Ucraina e della Moldavia. "Una vittoria che motiva, ispira e rafforza", l'ha definita il premier ucraino Volodymyr Zelensky e un segnale di apertura da parte di Bruxelles, rafforzato dalla decisione del Consiglio di concedere lo status di candidato anche alla Georgia e di avviare le trattative con la Bosnia-Erzegovina una volta soddisfatti i criteri previsti per l'adesione.

L'India è arrivata sulla Luna

Grazie alla missione Chandrayaan-3, lo scorso 23 agosto il paese più popoloso al mondo è diventato la quarta potenza a compiere l'impresa dopo Unione Sovietica, Stati Uniti e Cina, e la prima a raggiungere la regione del polo Sud lunare. “L’India è sulla Luna”, ha annunciato soddisfatto Sreedhara Panicker Somanath, ingegnere aerospaziale e presidente dell’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale.

I successi italiani tra cinema e sport

Il 2023 è stato un anno di successi per il nostro paese su diversi fronti, il cinema in primis, tornato a respirare dopo la difficile fase di crisi causata dalla pandemia, che aveva messo in ginocchio l'industria cinematografica. Una ripresa significativa registrata anche dal rapporto “Tutti i numeri del cinema e dell'audiovisivo italiano” pubblicato a ottobre dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura e in gran parte dovuta all'enorme trionfo di produzioni italiane come C’è ancora domani di Paola Cortellesi, Comandante con Pierfrancesco Favino protagonista o Io capitano di Matteo Garrone. Era dal 2010 infatti – dai tempi di Benvenuti al Sud per intenderci - che due film italiani non si classificavano nei primi posti al botteghino.

Un anno d'oro anche per l'Italia sportiva grazie a Gianmarco Tamberi campione mondiale di salto in alto, ai trionfi della scherma azzurra, alle vittorie in MotoGp di Pecco Bagnaia, agli ori dal mondo dello scii di Federica Brignone e Marta Bassino, al primo posto nella categoria pesi piuma ai mondiali di pugilato dell'azzurra Irma Testa, e alla riconquista della Coppa Davis dalla squadra guidata dal campione Jannik Sinner dopo 47 anni di attesa.

Buone notizie per la Terra

Agli inizi di dicembre, in occasione della conferenza sul clima, la Cop 28 tenutasi a Dubai, 198 paesi hanno raggiunto un accordo storico per l' ambiente. L'intesa prevede, per la prima volta in maniera esplicita, l'impegno ad abbandonare i combustibili fossili entro il 2050. Nel tentativo di ridurre la dipendenza dai fossili si inserisce anche l'impresa compiuta dal Boeing 787, un aereo commerciale della Virgin Atlantic, che a fine novembre ha sorvolato l’Oceano Atlantico, da Londra a New York, alimentato solo con carburante sostenibile ottenuto da grassi di scarto e zuccheri vegetali.

Anche il pericolo rappresentato dal buco nello strato di ozono che circonda la terra e protegge l'umanità dalla radiazioni ultraviolette, un tempo tra le minacce più temute per il futuro del pianeta, sembrerebbe essere rientrato. Secondo quanto rilevato dalle Nazioni Unite lo strato di ozono è destinato a ripristinarsi entro il 2040, grazie alle strategie messe in campo dai governi nazionali per eliminare gradualmente le sostanze chimiche dannose come molti idrofluorocarburi.

L’Ue ha deciso di vietare le esportazioni di rifiuti di plastica verso i paesi poveri

Per la prima volta in un secolo, Parigi rende balneabile la Senna grazie a un’importante operazione di pulizia. Dovrebbe essere pronto per le Olimpiadi del prossimo anno. I rinoceronti bianchi sono stati reintrodotti nel parco nazionale di Garamba in Congo 17 anni dopo che l'ultimo esemplare era stato ucciso dai bracconieri mentre le popolazioni di tigri selvatiche sono aumentate in India e Bhutan

Nuovi traguardi per la parità di genere

Con la decisione di Papa Francesco lo scorso aprile, di consentire il voto nel Sinodo - l'assemblea generale dei vescovi - anche alle donne, che fino ad allora potevano partecipare solo in qualità di osservatrici, ora il diritto a votare per le donne può dirsi finalmente riconosciuto ovunque. Passi avanti per la parità di genere confermati anche dalla crescita del numero di paesi, 87 in tutto - erano 22 nel 1990 - che hanno avuto a capo del loro governo una leader donna.

Sempre più connessi

Un'altra buona notizia arriva dalla rete e riguarda l'aumento degli utenti di internet e dei principali social media. Secondo il rapporto Digital 2023 di DataReportal il totale degli utenti Internet globali è aumentato dell’1,9 per cento negli ultimi 12 mesi. Oggi nel mondo ci sono 5,16 miliardi di utenti online, un numero che corrisponde circa al 64 per cento, per un valore pari ai due terzi della popolazione mondiale. Un dato che riguarda anche il nostro paese, dove secondo quanto riscontrato da Ookla, società di servizi di diagnostica Internet, la velocità media di connessione internet mobile e fissa in Italia è aumentata, rispettivamente del 13,7 per cento e del 20,7 per cento, dall'inizio del 2023.