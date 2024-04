Denunciare chi ti insulta sui social? Meglio di no. L'epopea di un offeso spiegata da un'avvocata

Come ci siamo ridotti. Come siamo depressi, come ci pensiamo sfortunati, a che vita afflitta ci stiamo votando. C’è una perdita di fiducia verticale, chi ha l’ansia climatica, chi ha l’ansia del mutuo, chi fa un lavoro che non gli garba e gli pare di morire col burn out e poi non muore e continua a lavorare. E’ un clima opposto e simmetrico a quello degli anni Ottanta, pare sempre che qualcosa di tremendo e pesante stia per piombarci in testa, dopodomani, tra mezz’ora. Sono finiti gli ottimisti anche in America, yes we can no more. Si va a letto sempre più presto. La questione preoccupa non solo perché non siamo più di compagnia e stentiamo a fare figli o a tenerli su di morale, questi ragazzi, ma anche per conseguenze più immediate e cretine. Avrete certamente notato che ci è cambiato collettivamente il carattere, negli ultimi tempi siamo molto inclini al risentimento. Torti minimi ci fanno piangere, perfino leggere idee altrui che risultano sgradite fa l’effetto di prendere sassate.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE