Pane & TikTok. La rivincita dei lievitati viaggia sui social

Grande folla in piazza Diaz a Milano il 6 ottobre scorso. Giovani e giovanissimi stipati sotto i portici. Perché? Vendita di scarpe di Michael Jordan in edizione limitata? Biglietti per Taylor Swift? Nuovo iPhone scontato? Bandiere palestinesi in saldo? No. Niente di così sofisticato. Semplicemente aveva aperto un nuovo paninaro. Ma non un paninaro qualsiasi, uno famoso, ma famoso davvero, cioè su TikTok. E magari ci si scatta pure il selfie. Il locale si chiama Donato – Con mollica o senza? E nasce dopo che Donato De Caprio, napoletano, è diventato famoso filmando i panini che prepara sul bancone del bar. Si è messo in proprio ed è arrivato anche nella nuova capitale del “food”, come si dice qui. Dopo una mezz’ora di folla che continua a crescere, per motivi di ordine pubblico la polizia è costretta a sospendere l’evento e l’inaugurazione del paninaro famoso. La piazza e la strada sono bloccate e si rischiano problemi per la sicurezza. “Intridere, dimenare, infornare e sfornare senza posa; perché il popolo, sentendo in confuso che l’era una cosa violenta, assediava i forni di continuo, per goder quella cuccagna fin che durava; affacchinarsi, dico, e scalmanarsi più del solito, per iscapitarci, ognun vede che bel piacere dovesse essere”, scriveva qualche secolo prima il Manzoni. Renzo, vicino al Duomo, è in mezzo alla rivolta del pane. Stessa folla, un po’ meno violenza, ma sufficientemente numerosa da coinvolgere i vigili. “Giudizio, figliuoli! badate bene! siete ancora a tempo. Via, andate, tornate a casa. Pane, ne avrete; ma non è questa la maniera”, dice il capitano degli alabardieri che cerca di mantenere il controllo spagnolo nel novembre del 1628. Nel 2023 invece nessun malessere sociale legato al prezzo del pane, solo Donato De Caprio che vende panini. Dopo aver lavorato per vent’anni in una gastronomia ha iniziato a filmarsi mentre infilava gli ingredienti, provole e salami, tra le fette di pane, e su TikTok ha superato i 4 milioni di follower (Emmanuel Macron ne ha 2,9, Giorgia Meloni 1,4).

