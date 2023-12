Taylor Swift: la musica, lo show e quel corpo che è diventato il corpo amato e odiato di una nazione

Un discorso a parte, che per cambiare possiamo inserire qui in apertura, va dedicato al corpo della regina. Ovvero la fisicità di Taylor Swift, la donna e il personaggio di spettacolo più popolare d’America e, da qualche giorno, la “persona dell’anno” di Time: la sua esteriorità, la gestione dell’immagine, il suo stile. Taylor oggi incarna un imbattibile mix di energia e debolezze, imperfezione e splendore. Ha fatto i conti con disordini alimentari, critiche feroci, attacchi personali (la brutta scena di Kanye West che agli Mtv Awards 2009 salta sul palco e interrompe la premiazione, per dire che il video di Beyoncé era più bello del suo: “Ho reso famosa quella stronza”, si vanterà poco dopo in una canzone. Peccato che alla fine abbia vinto lei. Per distacco). Quel corpo grande, sgraziato e seducente al tempo stesso per quanto è convinto di sé stesso, è diventato il corpo, amato e odiato, di una nazione, la sua epitome. Una condizione a cui Taylor è pervenuta – basta consultare il bio-documentario “Miss Americana” per sentirlo da lei in prima persona – cercando ostinatamente la propria consapevolezza, nel solco dell’immortale dettato di Coco Chanel: “La tua bellezza inizia nel momento in cui decidi d’essere te stesso”. E istintivamente, Taylor ha cominciato a raccogliere, verrebbe da dire a collezionare in sé, tutte le donne d’America – o una nutrita parte di esse (aprire la questione razziale qui comporterebbe una pletora di distinguo in fondo prevedibili). E loro, le donne, e con loro poi gli uomini americani, hanno preso a osservarla tutto il tempo necessario a confrontare il suo mondo e le sue sfide con le proprie, lasciando scorrere la colonna sonora dei suoi album. Le parole “Ho voluto trovare la felicità senza il contributo di nessun altro”, “Voglio vestirmi di rosa confetto e lo stesso dirvi cosa penso della politica. Le cose non sono in contraddizione” hanno lasciato il segno. Ed eccola con indosso i costumi smaccatamente camp dell’“Eras Tour” con cui sta sbriciolando ogni record, una sfilata di moda itinerante fatta apposta per essere impallinata da qualsiasi stilista, non fosse che sono gli abiti che le piacciono e che le diverte indossare, sono i ruoli che vuole impersonare, le sfaccettature della sua personalità che descrive, dall’alto del suo torreggiante metro e ottanta. Osservatela, in body ingioiellati e trucco rutilante, con una presenza sfacciata e inimitabile ma sempre apertamente solidale con tutti, senza eccezione, con un flagrante pendant in favore e in difesa dei diritti delle donne e della comunità LGBTQ+.

