Trattare con i petrolieri

Alla fine di due settimane di negoziati, superati per intensità solo dalle polemiche, sono stati gli emiri arabi a mettere il cappello sul primo documento sul clima che invita esplicitamente ad abbandonare i combustibili fossili. Com’è ovvio per un accordo che deve fare sintesi degli interessi di quasi 200 paesi, anche il Global stocktake della Cop 28 di Dubai è un capolavoro di diplomazia, che a seconda dei punti di vista può apparire deludente o sorprendente. Quel che è certo è che neppure chi lo ritiene poco incisivo, come l’Alleanza dei piccoli stati insulari che riunisce i paesi più esposti alle conseguenze dei cambiamenti climatici, si è opposto. Il passaggio più importante e meno scontato è che l’abbandono dei combustibili fossili (transitioning away) viene individuato tra gli otto punti attraverso cui ridurre le emissioni di gas serra per raggiungere lo zero netto entro il 2050. Il risultato diplomatico è storico e averlo raggiunto in un paese come gli Emirati Arabi dimostra che i pregiudizi che hanno accompagnato il vertice erano mal riposti: sabotare l’accordo non può essere un interesse dei padroni di casa.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE