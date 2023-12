Il catastrofismo sulle conclusioni della Cop 28 è esagerato. Parla Realacci

Il catastrofismo che ha accompagnato la Cop 28 di Dubai potrebbe essere fortemente esagerato, nonostante la turbolenta trattativa sul futuro dei combustibili fossili. “Questi appuntamenti sono importanti per indicare la direzione, ma la partita vera si gioca nel campo dell’economia e della società: la transizione ecologica si muove su una traiettoria ormai segnata”. L’ottimismo è di Ermete Realacci, ambientalista di lunga data che con la Fondazione Symbola monitora numeri e storie della green economy italiana. Il senso del ragionamento è semplice: “L’Onu non riesce a fermare le guerre, figurarsi se riesce a imporre le politiche economiche o industriali dei suoi stati membri”. Ne è prova l’ambizioso ma disapplicato accordo di Parigi. Ergo: il passaggio verso modelli produttivi più sostenibili lo fanno le imprese, che non smetteranno di muoversi in questa direzione per un accordo che verrà rinegoziato nel giro di un anno. “Penso a quello che ha fatto Donald Trump: ha portato gli Stati Uniti fuori dall’accordo di Parigi e ha vinto una campagna elettorale con lo slogan Trump digs coal. Però il carbone si è inchiodato e le rinnovabili sono cresciute lo stesso. Ci sono dinamiche di mercato e nella società che sono più avanti della politica”.

