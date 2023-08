L'India tenta lo sbarco sulla Luna. La diretta dell'allunaggio

L'India si prepara al secondo tentativo di sbarco sulla Luna, un momento storico per il paese più popoloso del mondo. Chandrayaan-3, che in sanscrito significa "modulo lunare", è partito sei settimane fa, il 14 luglio (per raggiungere la Luna ha impiegato molto più tempo rispetto alle missioni Apollo americane degli anni Sesanta e Settanta, perché l’India utilizza razzi molto meno potenti di quelli di allora) e dovrebbe atterrare con il suo lander Vikram intorno alle ore 18 indiane (le 14 in Italia) vicino al poco esplorato polo sud lunare in quella che sarebbe la prima mondiale per qualsiasi programma spaziale.

Un precedente tentativo di Nuova Dehli è fallito nel 2019 (con il lander Chandrayaan-2) e questa operazione arriva pochi giorni dopo il fallimento della prima missione lunare di Mosca da quasi 50 anni. Il programma russo Luna-25, che era destinato a raggiungere la stessa regione della Luna, si è schiantata sulla superficie del satellite. In caso di successo l'India sarebbe il quarto paese a toccare il suolo della Luna dopo Stati Uniti, Russia e Cina.

Leggi anche: India batte Russia nella nuova corsa alla Luna. Per ora Giulia Pompili

Il lander Vikram, lanciato dalla Indian Space Research Agency il 14 luglio, è entrato nell'orbita lunare durante la prima settimana di agosto e, dopo essersi separato dal proprio modulo di propulsione il 17 agosto, è pronto per il primo allunaggio al polo sud lunare. La zona dove la sonda toccherà il suolo, infatti, non è mai stata esplorata dall'uomo. In caso di successo, il dispositivo permetterebbe al piccolo rover a sei ruote, Pragyan, di muovere i suoi primi passi e visitare l'ambiente in un giorno lunare (14 giorni sulla terra) e di utilizzare i suoi strumenti di bordo per studiare l'area.

SCARICA PDF

L’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro) ha apportato correzioni dopo il fallimento di quattro anni fa, quando gli scienziati persero il contatto con un modulo lunare pochi istanti prima del suo allunaggio. "Chandrayaan-3 sarà più robusto", ha detto l'ex presidente dell'Isro, K. Sivian. “Abbiamo fiducia e ci aspettiamo che tutto vada liscio”.

Rispetto alle missioni Apollo, la sonda indiana ha orbitato attorno alla Terra diverse volte per guadagnare velocità prima di intraprendere la sua traiettoria lunare, che come detto è durata un mese. Il lander della navicella spaziale, Vikram, che significa "valore" in sanscrito, si è staccato dal suo modulo di propulsione la scorsa settimana e ha inviato immagini della superficie lunare da quando è entrato nell'orbita lunare il 5 agosto.

.... and

The moon as captured by the

Lander Imager Camera 4

on August 20, 2023.#Chandrayaan_3 #Ch3 pic.twitter.com/yPejjLdOSS — ISRO (@isro) August 22, 2023

L’India ha un programma aerospaziale a budget relativamente basso, ma che è cresciuto considerevolmente in dimensioni e slancio da quando ha inviato per la prima volta una sonda in orbita attorno alla Luna nel 2008. L'attuale missione è costata 74,6 milioni di dollari, molto meno di quanto abbiano speso altri paesi. Gli esperti sostengono che l’India possa mantenere bassi i costi copiando e adattando la tecnologia spaziale esistente e grazie all’abbondanza di ingegneri altamente qualificati che guadagnano una frazione degli stipendi dei loro colleghi stranieri. Nel 2014, l’India è diventata il primo paese asiatico a mettere un satellite in orbita attorno a Marte e nei prossimi anni lancerà una missione con equipaggio nell’orbita terrestre, per poi iniziare con voli di prova senza equipaggio nel 2024.

Come abbiamo scritto qui, il programma dell’agenzia spaziale indiana Chandrayaan, che in sanscrito significa “veicolo lunare”, nasce soprattutto per ragioni politiche. Ad accelerarlo fu una figura epica della storia politica indiana, Abdul Kalam, scienziato aerospaziale tra i più noti del paese che fu presidente indiano dal 2002 al 2007, considerato il “presidente del popolo”, e la cui figura è stata più volte celebrata anche dall’attuale primo ministro Narendra Modi. Morto nel 2015, prima di fare il presidente Kalam era stato a capo del programma missilistico dell’India e uno dei più importanti consulenti scientifici del ministero della Difesa di Delhi quando il paese è diventato una potenza nucleare, e il suo contributo oggi è considerato fondamentale per lo sviluppo dei veicoli spaziali indiani. Kalam era noto per fare dell’esplorazione lunare una questione scientifica, certo, ma anche politica: se la bandiera indiana arriverà sulla superficie lunare, diceva, nessuno potrà più toglierla e nessuna potenza potrà più reclamare la Luna di sua proprietà. Anche per questo il Moon Impact Probe fissò la bandiera indiana sulla superficie lunare il 14 novembre del 2008, per sapienza del destino nel giorno del compleanno del primo primo ministro indiano, Jawaharlal Nehru, il neutralista della Guerra fredda tradito dalla Cina di Mao, che attaccò il confine nord dell’India nel 1962.