La Corsa alla luna di Putin

Erano quasi cinquant’anni che la Russia non lanciava una missione lunare. E’ successo ieri, quando dal cosmodromo Vostocnyj, lo spazioporto voluto da Vladimir Putin nell’estremo oriente della Russia, operativo ufficialmente dal 2016, un razzo ha portato in orbita Luna-25. Il lander dovrebbe entrare nell’orbita lunare tra quattro giorni e poi avrà a disposizione fra i tre e i cinque giorni per allunare per la prima volta nel luogo più importante e strategico del nostro satellite: il polo sud lunare sul lato oscuro della Luna, cioè quello nascosto all’osservazione terrestre. Il fatto è che negli stessi giorni, nella stessa area lunare, dovrebbe arrivare anche la sonda indiana Chandrayaan-3 lanciata il 14 luglio scorso: la corsa allo spazio del nuovo mondo si fa sempre più concreta.

