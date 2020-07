L'estate guerrigliera delle pantere importate dall'America

Eravamo appena usciti dal Covid, per una volta primi in una manifestazione globale anche di una certa caratura, e si parlava addirittura di un “modello Italia” (l’avanguardia dei balconi!), ma eccoci tornati al punto di partenza. Col #blacklivesmatter siamo di nuovo a “Un americano a Roma”: gli slogan in inglese ma senza saperlo, la militanza afro, gli inginocchiamenti in tv e per le strade, il ripescaggio di Montanelli per sedere anche noi al tavolo delle statue, e la consueta passione...

