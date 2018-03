Il problema delle fake news non è Trump, Facebook o i robot. Sei tu

Roma. Il fenomeno delle “fake news” non fa più una notizia da tempo. Quando un neologismo diventa gradualmente un’espressione logora perde di interesse. L’idea che le informazioni in circolazione sui social network possano condizionare milioni di persone fino a modificare il “normale” processo elettorale, tipo l’elezione di Donald Trump manipolata da Mosca, è invece dura a morire. E’ però attuale parlare di “fake news” sia perché le informazioni in rete hanno effetti sociali ed economici – ricordate il falso tweet...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.