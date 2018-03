Perché il caso Cambridge Analytica svela il peccato originale di Facebook

Roma. Il verbo fondamentale nella vicenda di Cambridge Analytica e Facebook è “harvest”, che è un verbo contadino, e significa fare raccolto, mietere, vendemmiare. Cambridge Analytica, ha detto il whistleblower Christopher Wylie al Guardian e al New York Times, ha “fatto raccolto” in maniera illecita dei dati personali di decine di milioni di utenti di Facebook, e l’ha usato per creare un’arma di manipolazione elettorale potente con cui Steve Bannon avrebbe contribuito all’elezione di Donald Trump, alla vittoria della Brexit...

