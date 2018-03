Roma. “Abbiamo abusato della vostra fiducia”, ha detto Mark Zuckerberg, ceo di Facebook, “impareremo da questa esperienza” per fare meglio. Dopo giorni di silenzio a seguito del disastro di Cambridge Analytica, l’attesissima dichiarazione di Zuck usa il solito schema predefinito post scandalo: scuse per un evento passato (“ma adesso va meglio”), rassicurazioni agli utenti, promesse di “nuovi tool” per risolvere la questione e tenere tutti ancorati al social network. Una delusione parzialmente attenuata dall’ammissione che la “breach of trust”, la...

