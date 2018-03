"#DeleteFacebook" è il grido di riscossa anti social

Milano. Il giorno che decidi di andartene e vuoi sbattere la porta perché tutti si voltino, ti accorgi che non è semplicissimo: per i “ti lascio” c’è una procedura precisa. Se vai a vedere i tanti articoli-manuali su come abbandonare Facebook – al grido #deleteFacebook o #boycottFacebook, non sia mai che ci si pianti con compostezza – scopri che, per essere definitivo, serve un giorno di ferie. Devi prima scaricarti tutto quello che hai postato negli anni, poi andare a...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.