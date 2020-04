In tutta Europa è in corso un senicidio. Ci eravamo preparati da tempo

Roma. E’ questione di mentalità dominante, non di magistratura democratica che ora indaga e ispeziona le case di cura dell’Italia del nord. E’ una sorta di eutanasia sociale, di senicidio, di triage su larga scala per cui è considerato sbagliato chiedere per sé il respiratore se si è “vecchi e malati”. Secondo una ricostruzione del Sunday Times su una riunione del governo di Boris Johnson alla fine di marzo, il braccio destro del premier, Dominic Cummings, aveva esposto così il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.