Roma. Certo, Roma non è stata costruita in un giorno. Ma se 445 non sono bastati a rimettere su anche solo il primo mattone di un muro crollato, allora la Capitale ha problemi grossi. Non si spiega altrimenti come sia possibile che, passati quasi quindici mesi dalla notte fra il 15 e il 16 dicembre 2018 quando un tratto del muraglione di cinta di Villa Mercede crollò giù travolgendo per fortuna solo auto in sosta, oggi al parco di via...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.