Surreale Virginia

Roma. Nell’avveniristica (e inaspettatamente pulita) stazione della metro C Malatesta va in scena la pittoresca “sagra del bigliettone”. I fortunati che hanno introdotto nelle ormai famigerate macchinette mangia-plastica della metro di Roma la milionesima e la duo-milionesima bottiglietta di pet sono stati premiati direttamente dalla sindaca Virginia Raggi e dal presidente di Atac Paolo Simioni. Come inappuntabili presentatori hanno consegnato agli increduli utenti del trasporto pubblico un biglietto Atac formato gigante, valido per ben 75 corse. L’occasione per l’emozionante spettacolo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.