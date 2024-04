Basilicata al voto. Il centrodestra punta alla riconferma di Bardi. Pd e M5s si affidano a Marrese

Il generale targato Forza Italia ha incassato anche il sostegno di Italia viva e Azione. Dopo polemiche e dietrofront, il centrosinistra alla fine ha puntato sul presidente della provincia di Matera. In campo anche Eustachio Follia con Volt

Da un lato il centrodestra extralarge, con Azione e Italia viva, a sostegno del governatore uscente Vito Bardi; dall'altro il campo “ristretto” che sta con Piero Marrese, il candidato individuato da Pd e M5s non senza difficoltà. La Basilicata domenica va al voto, le urne saranno aperte anche lunedì fino alle 15, per rinnovare il Consiglio regionale. In campo, nel ruolo di terzo incomodo anche Volt con il candidato presidente Eustachio Follia.