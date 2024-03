Bardi (FI): “La mia riconferma? Un parto. D'ora in avanti si segua sempre questa regola”

Vito Bardi scherza e dice che la sua conferma come candidato presidente della Basilicata è stata “un parto. Me l’hanno fatta sudare”. Anche perché forse s’è perso un sacco di tempo prezioso in vista dell’appuntamento del 21 e 22 aprile prossimi. “E’ vero che però io sono già presidente in carica. Ed è come se in campagna elettorale ci fossi già, da sempre. Certo, adesso bisognerà correre tutti insieme con gli alleati verso la stessa direzione. Perché il tempo è davvero pochissimo. Entro il 20 marzo dobbiamo presentare le liste. Non sono concessi sgambetti e perdite di tempo”, spiega il governatore forzista al Foglio.

