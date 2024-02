Il centrodestra dà il via libera alla riconferma dei presidenti di Piemonte, Basilicata e Umbria

In una nota i partiti della coalizione hanno confermato le candidature di Alberto Cirio, Vito Bardi e Donatella Tesei

"I presidenti di Basilicata, Piemonte ed Umbria che hanno ben governato saranno i candidati di tutto il centrodestra unito ai prossimi appuntamenti elettorali regionali". E' con queste parole che ieri sera, dopo le 21, il centrodestra ha reso nota la riconferma "del presidente Vito Bardi per la Lucania, del presidente Alberto Ciro per il Piemonte e della Presidente Donatella Tesei per l'Umbria". I primi due sono di Forza Italia, la terza della Lega. Frutto di un'accelerazione arrivata dopo la sconfitta di Paolo Truzzu in Sardegna, che ha convinto Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani a non ritardare ancora una decisione che sarebbe potuta essere fatale per i loro candidati, rimasti in balia di una decisione da Roma per diverse settimane.

Come sappiamo, il prossimo voto saranno le elezioni regionali in Abruzzo, in programma domenica 10 marzo. A quell'appuntamento la coalizione di centrodestra si presenta con una riconferma, arrivata da tempo, del presidente uscente Marco Marsilio.Mentre a metà aprile ci sarà il voto in Basilicata, poi in primavera quello in Piemonte e in autunno quello umbro. In Sardegna, invece, Truzzu era stato scelto a un mese dall'appuntamento elettorale. E proprio il risultato sardo è stato decisivo per far sì che il centrodestra trovasse una quadra sui governatori uscenti. Del resto, anche la premier Giorgia Meloni lo ha ribadito ieri, intervistata al Tg2 Post: "Qualcosa si è sbagliato" ma la sconfitta sarà uno "sprone a fare sempre meglio". E di comune accordo con gli alleati, ha scelto di correre ai ripari.