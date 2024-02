Conte vuole Castellone in Campania, il Pd candiderà Pedretti (Spi-Cgil) alle europee

Tre indizi non fanno una prova, ma danno l’idea dell’aria che tira a sinistra, cosa diversa dal vento (che potrebbe in realtà non aver cambiato direzione rispetto alla solidità complessiva dell’assetto di centrodestra). L’indizio numero uno, sotteso a un certo ringalluzzimento del leader m5s Giuseppe Conte, comprensibile pur se non proprio radicato oltre la superficie delle cose, arriva sotto forma di notizia-anelito a Cinque stelle, in direzione dell’effetto Todde: speriamo che sia femmina anche la candidata futura del centrosinistra in Campania, è il concetto, nel senso che Conte vorrebbe far correre Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato M5s. Intanto la segretaria Pd Elly Schlein cerca di far fruttare il momento, non soltanto caricando tutte le fiches sull’Abruzzo, come da tempo sta facendo, ma anche guardando a una ritrovata sinergia con il mondo sindacale.



